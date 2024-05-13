Гонка в Чикаго не состоится: слухи не подтвердились

Недавние сообщения о подписании контракта на проведение Гран При Чикаго с 2026 года вызвали небывалый интерес в прессе. Однако, официальные представители Формулы 1 предпочли не комментировать данную информацию, а затем были опровержены все слухи о предстоящем событии.

По данным издания PlanetF1, которое сослалось на собственные источники, информация о заключении контракта на проведение гонки в Чикаго оказалась ложной. Кроме того, в руководстве Формулы 1 заявили, что не рассматривается возможность добавления четвертой гонки на американской территории в календарь чемпионата.

Сначала о заключении контракта сообщило издание Fastest Pitstop, однако позже эта информация была снята. Представители Fastest Pitstop пояснили это тем, что получили новые данные, опровергающие сообщения их первоисточника о подписании соглашения.