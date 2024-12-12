Даниэль Риккардо может пополнить ряды Cadillac – слухи

В 2026 году в мире Формулы 1 появится новое имя - команда Cadillac. Новички планируют использовать силовые агрегаты и коробки передач от легендарной итальянской компании Ferrari.

Создание новой команды откроет дополнительные возможности для гонщиков, и одним из основных претендентов на место за рулём нового болида Cadillac считается опытный гонщик Даниэль Риккардо, завершивший свою карьеру в Формуле 1 после последнего выступления в Сингапуре.

Для команды Cadillac важен опытный пилот, именно поэтому австралиец привлекает внимание не только своими способностями за рулём, но и популярностью, приобретенной благодаря участию в документальном сериале "Drive to Survive".

Кроме того, Даниэлю Риккардо поступило выгодное предложение от Toyota - перейти в американскую серию NASCAR и австралийскую Supercars с годовым гонораром в $10 миллионов за представительство японской марки.

Генеральный директор Hyundai Motor Group Люк Донкервольке также проявил интерес к гонщику. Hyundai планирует выставить заводскую команду Genesis в гонках на выносливость, и есть вероятность, что Даниэль Риккардо окажется за рулём гиперкара Genesis GMR-001.

Несмотря на все слухи о возможном трансфере, на данный момент нет официального подтверждения переговоров между Cadillac и Даниэлем Риккардо.