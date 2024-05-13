Гонка ночи придет в Чикаго через пять лет.

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media зарегистрировали несколько торговых знаков, связанных с Гран При Чикаго. Это вызвало возмущение и допустило появление слухов о новом этапе в США в ближайшем будущем. Местные политики выразили сомнения относительно возможности проведения гонки на уличной трассе в Чикаго. Тем не менее, по последним утечкам информации, Чикаго готовится принять Гран При Формулы 1 уже в 2026 году.

По данным портала Fastest Pitstop, контракт на проведение гонки в Чикаго уже подписан, а официальное заявление ожидается в ближайшие недели. Предполагается, что этап в Чикаго будет запланирован в календаре сезона 2026 перед Гран При Канады.

Хотя окончательный маршрут трассы ещё находится в разработке, уже принято решение, что гонка в Чикаго будет проходить при искусственном освещении для улучшения зрелищности и безопасности мероприятия.

Пока официальные представители воздерживаются от комментариев по поводу слухов о предстоящем Гран При Чикаго в 2026 году. Дальнейшее развитие событий внушает надежду фанатам автоспорта на появление нового захватывающего этапа в календаре гонок Формулы 1.