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Доменикали не покидает Формулу-1, обнаружилось, что информация ложная

Вчера появилась неожиданная информация от голландского телеканала Ziggo Sport о возможном уходе Стефано Доменикали с поста президента и исполнительного директора Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.11.2024, 17:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера появилась неожиданная информация от голландского телеканала Ziggo Sport о возможном уходе Стефано Доменикали с поста президента и исполнительного директора Формулы 1. Предполагалось, что он может перейти возглавить новый проект Liberty Media, связанный с MotoGP - чемпионатом мира по мотогонкам.

Однако, уже сегодня многие СМИ, перенимшие эту информацию, были вынуждены извиниться и признать, что все это лишь слухи, не имеющие под собой реальной почвы.

Британский журналист Крис Медленд, известный своим авторитетом, прокомментировал ситуацию, подтвердив, что информация о возможном уходе Доменикали носит ложный характер. В своем заявлении он отметил:

"В последние выходные появились утверждения о том, что Стефано Доменикали собирается покинуть свою должность в Формуле 1 и перейти на пост исполнительного директора в MotoGP. Однако меня заверили в том, что это отнюдь не так, и один из высокопоставленных источников Формулы 1 назвал это все чистой ерундой".

Следовательно, на данный момент можно считать вопрос об уходе Стефано Доменикали с его текущего поста закрытым. Вероятно, это была всего лишь недоразумение в информационном пространстве истории Формулы 1.

Источник

Стефано Доменикали (14)

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