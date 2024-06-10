Главная Статьи Полезные советы Осторожность при вождении также может быть вредной: в чем опасность слишком аккуратного стиля вождения для подвески автомобиля
Статьи

Осторожность при вождении также может быть вредной: в чем опасность слишком аккуратного стиля вождения для подвески автомобиля

Важные проблемы в подвеске автомобиля: Проблемы со стойками Поломка шаровой Деформация сайлентблоков Выход из строя рулевых наконечников Если автомобиль используется в спокойном режиме без значительных нагрузок на подвеску при проезде
РедакцияР
Редакция
10.06.2024, 07:11·2 мин
single
Фото: Tarantas.News

Важные проблемы в подвеске автомобиля:

Если автомобиль используется в спокойном режиме без значительных нагрузок на подвеску при проезде поворотов и неровностей дороги, стойки могут выйти из строя досрочно. Это может произойти из-за того, что стойки работают в ограниченном диапазоне и шток не выдвигается полностью.

В таком случае на штоке может образоваться износ в определенном месте, что приводит к появлению канавки. При резких стартах или торможениях уплотнительное кольцо может попасть в эту канавку, что вызовет деформацию и утечку рабочей жидкости, требуя замены стойки.

Поломка шаровой опоры

Подобно стойкам, проблема досрочного износа также возникает из-за малого диапазона работы детали, что приводит к износу. Шарнир шаровой опоры крепится к плотной пластиковой втулке. При образовании канавки из-за монотонного режима вождения втулка может разрушиться, вызывая выталкивание смазки и деформацию пыльника. Это приведет к появлению посторонних стуков во время движения.

Деформация сайлентблоков

Сайлентблоки - это простые детали подвески, которые работают с небольшой амплитудой при отсутствии перегрузок на колеса. При монотонной езде по одному типу дороги может возникнуть износ из-за постоянного трения в одном месте. Этот износ со временем увеличивается, создавая люфт, который может привести к разрыву сайлентблока в момент проезда через яму.

Выход из строя рулевых наконечников

При осторожной езде и ограниченном рабочем диапазоне деталей на полиуретановом или силиконовом пыльнике может образоваться износ. Это приводит к потере, микротрещинам и разрыву материала. В результате формирования деформации под пыльником начинает выбиваться смазка, что приводит к сухому трению и, в конечном итоге, к быстрому выходу из строя рулевых наконечников.

Источник

Полезные советы (32)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация