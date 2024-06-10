Осторожность при вождении также может быть вредной: в чем опасность слишком аккуратного стиля вождения для подвески автомобиля

Важные проблемы в подвеске автомобиля:

Если автомобиль используется в спокойном режиме без значительных нагрузок на подвеску при проезде поворотов и неровностей дороги, стойки могут выйти из строя досрочно. Это может произойти из-за того, что стойки работают в ограниченном диапазоне и шток не выдвигается полностью.

В таком случае на штоке может образоваться износ в определенном месте, что приводит к появлению канавки. При резких стартах или торможениях уплотнительное кольцо может попасть в эту канавку, что вызовет деформацию и утечку рабочей жидкости, требуя замены стойки.

Поломка шаровой опоры

Подобно стойкам, проблема досрочного износа также возникает из-за малого диапазона работы детали, что приводит к износу. Шарнир шаровой опоры крепится к плотной пластиковой втулке. При образовании канавки из-за монотонного режима вождения втулка может разрушиться, вызывая выталкивание смазки и деформацию пыльника. Это приведет к появлению посторонних стуков во время движения.

Деформация сайлентблоков

Сайлентблоки - это простые детали подвески, которые работают с небольшой амплитудой при отсутствии перегрузок на колеса. При монотонной езде по одному типу дороги может возникнуть износ из-за постоянного трения в одном месте. Этот износ со временем увеличивается, создавая люфт, который может привести к разрыву сайлентблока в момент проезда через яму.

Выход из строя рулевых наконечников

При осторожной езде и ограниченном рабочем диапазоне деталей на полиуретановом или силиконовом пыльнике может образоваться износ. Это приводит к потере, микротрещинам и разрыву материала. В результате формирования деформации под пыльником начинает выбиваться смазка, что приводит к сухому трению и, в конечном итоге, к быстрому выходу из строя рулевых наконечников.