Стоимость владения автомобилем LADA Largus может оказаться совсем незначительной.

Согласно данным маркетингового агентства НАПИ, стоимость обслуживания и содержания отечественного универсала LADA Largus в течение пяти лет оценивается примерно в 2,01 млн рублей. Эта сумма включает в себя затраты на обслуживание, эксплуатацию и даже депрециацию автомобиля за указанный период времени.

При проведении расчетов ученые анализировали владение машиной в Москве с годовым пробегом в 20 тыс. км. В общую стоимость владения входят расходы на страхование (ОСАГО и КАСКО), затраты на покупку и замену шин, топливо с учетом официальных показателей расхода, техническое обслуживание, текущий ремонт, а также оплата различных сборов и транспортного налога.

Проведя подробный анализ, аналитики пришли к выводу, что стоимость владения моделью LADA Largus в комплектации Classic (цена 1 660 000 рублей) за каждый пройденный километр составляет 20,06 рубля, а ежемесячные расходы оцениваются примерно в 33,4 тыс. рублей. Таким образом, годовая сумма достигает 401,3 тыс. рублей, а за пять лет - 2,01 млн рублей.

Напомним, что серийное производство популярного коммерческого автомобиля стартовало 15 мая 2024 года в Ижевске. Ранее LADA Largus собирался на производственной линии В0 в Тольятти, где также выпускались другие автомобили на платформе Renault-Nissan, включая Renault Logan и Sandero.

Продажи автомобилей LADA Largus из ижевского производства начались в конце июня. На данный момент доступны к продаже лишь две версии из четырех: пятиместный универсал и фургон. Запуск производства семиместной версии и «кроссовера» запланирован на четвертый квартал 2024 года.