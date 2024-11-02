Статистика продаж новых автомобилей за октябрь: «красный день календаря».

Российский авторынок продолжает удивлять: сентябрь оказался рекордным за почти 3,5 года! По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи новых легковых автомобилей в начале осени впервые с мая 2021 года перевалили за отметку в 150 тысяч единиц. Тенденция роста сохраняется уже с июня нынешнего года.

Однако, какие же итоги принес месяц октябрь? Сколько автомобилей было продано в середине осени? Смог ли рынок установить новый рекорд? Ответы на эти вопросы обещают раскрыть в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России», запланированного на «красный день календаря», 7 ноября, в 10:00 по московскому времени.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в прямом эфире подробно расскажут о продажах новых легковых автомобилей в октябре, проанализируют их по маркам, моделям, сегментам и другим критериям. Также будет проведен отдельный анализ объемов продаж коммерческого транспорта и электромобилей.

Не обойдется вниманием и информация о ценах и автокредитовании, а также предварительная оценка рынка легковых автомобилей с пробегом. Участники смогут задать свои вопросы спикерам в ходе прямого эфира.

Приглашаем всех на онлайн-эфир! Подробную программу мероприятия и регистрацию для участия можно найти здесь: events.autostat.ru/operativka.

P.S. Чуть-чуть интриги: «Октябрь – огонь. Очередной рекорд». Ждем выходных, чтобы узнать все подробности. До встречи на «Оперативке»!