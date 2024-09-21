Стоимость культивированного BMW M5 E39 в отличной кондиции

В 2024 году на рынке появился BMW M5 поколения E39, который дебютировал более 25 лет назад. Такие автомобили в наши дни могут стоить очень дорого. Недавно на иностранном аукционе появился M5 E39 2001 года выпуска в редком оттенке Dakar. Автомобиль прошел всего 980 километров и выглядит, как только что сошедший с конвейера завода.

Фото: Carsweek.ru

БМВ M5 E39 имеет импозантное оснащение, включая климат-контроль на две зоны, премиум аудиосистему с 14 динамиками, встроенную навигацию и кожаную отделку. Передние сиденья с электрорегулировкой и подогревом, полный комплект подушек безопасности.

Владелец просит за этот эксклюзивный автомобиль 280 000 долларов или более 25 миллионов рублей. На контрасте, новый BMW M5 поколения G90 стоит минимум 125 222 доллара или 11 110 176 рублей.

BMW M5 E39 оснащается 4,9-литровым атмосферным V8 мотором мощностью 399 л.с. (499 Нм) и 6-ступенчатой "механикой" Getrag. До сотни километров в час автомобиль разгоняется всего за 5,1 секунды.

Фото: Carsweek.ru

Недавно была представлена специальная версия кроссовера BMW X5 под названием BMW X5 Edition 25 Jahre 2025 года, созданная в честь модели E53 1999 года. Ограниченный выпуск в 250 экземпляров - памятный шаг к 25-летию легендарного автомобиля 1999 года.