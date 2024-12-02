Продажи легковых автомобилей за последнюю неделю ноября вызвали интерес.

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», за неделю с 25 ноября по 1 декабря текущего года, в России было реализовано 28,9 тыс. новых легковых автомобилей. Этот показатель на 9% превысил результат предыдущей недели, став самым лучшим в последнем месяце осени. Специалисты отмечают, что продажи автомобилей традиционно увеличиваются в конце месяца.

Что касается рейтинга марок, то в результате 47-й недели в ТОП-10 не произошло изменений. Лидером остается отечественная марка LADA, доля которой составила 33,4%. На втором месте идет Haval (12,3%), на третьем Chery (10%), затем идут Geely (7,5%), Changan (4,5%) и OMODA (2,2%). В первую десятку также вошли российская «Москвич» (2,2%), Jetour из Китая (2,1%), Belgee из Беларуси (1,9%) и BAIC из Китая (1,7%).

В рейтинге моделей первые четыре места остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей. Так, на вершине LADA Granta, затем Vesta и Largus. Лучшей иностранной моделью снова стала Chery Tiggo 4 PRO. Пятое место на этот раз занял Chery Tiggo 7 PRO Max. Haval Jolion расположился на шестой позиции, за которым следуют LADA Niva Travel и Niva Legend. Замыкают ТОП-10 Haval M6 и F7.

Более подробные итоги автомобильного рынка за ноябрь и за 11 месяцев будут объявлены на мероприятии Analytic Day, которое пройдет 9 декабря в Москве при поддержке агентства «АВТОСТАТ».