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Skoda представила обновленную версию Superb Sportline

Автомобильный гигант Skoda раскрыл покрывшееся тайной обновление своего флагманского автомобиля Superb Sportline. По информации портала 32cars, модель выходит в двух вариантах кузова – седан и универсал.
РедакцияР
Редакция
29.08.2024, 09:42·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный гигант Skoda раскрыл покрывшееся тайной обновление своего флагманского автомобиля Superb Sportline. По информации портала 32cars, модель выходит в двух вариантах кузова – седан и универсал.

Судя по всему, основным козырем новинки стал ее более агрессивный и выразительный внешний вид. Теперь автомобиль украшают глянцевые черные детали. Решетка радиатора, окантовка фар, а также 18-дюймовые литые диски, которые, к слову, можно заменить на 19-дюймовые, – всё это выполнено в черном цвете. Боковые юбки, задний спойлер (для седана) и все эмблемы также были окрашены в более агрессивную цветовую гамму. Нельзя не отметить, что фары и задние фонари автомобиля получили тонировку.

Внутреннее оформление машины выполнено в черных тонах, при этом контраст добавляет яркая красная подсветка. Передние сиденья, оформленные в спортивном стиле с интегрированными подголовниками, обладают функцией подогрева и регулировкой длины нижней подушки. Кроме того, покупатели могут выбрать более эргономичные передние сиденья с функцией климат-контроля, чтобы сделать поездки максимально комфортными.

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