Skoda презентовала внешний вид нового спортивного кроссовера

Автопроизводитель Skoda представил общественности свой новый концепт кроссовера под названием Enyaq RS Race. Хотя пока это только макет, в дальнейшем у него есть потенциал стать законченной серийной моделью.

Skoda Enyaq RS Race создан на основе Skoda Enyaq Coupe RS. Этот полноприводный внедорожник отличается агрессивным и динамичным дизайном, который намекает на его связь с миром автоспорта и гоночных соревнований.

«Skoda Enyaq RS Race - это не просто теоретическое исследование дизайна, которое никогда не увидит свет. Это будет живой автомобиль. Он будет ниже, шире, легче и, что самое главное, более динамичным. Мы с самого начала решили, что его дизайн должен быть вызывающим и пропитанным горячими духом гонок. Рассматривая его аэродинамику, мы действительно смоделировали автомобиль, похожий на сегодняшнюю Škoda Fabia RS Rally2. У него остро очерченный передний бампер, широкие расширенные крылья и массивное заднее антикрыло. Даже на бумаге он выглядит быстрым, и это всегда хороший старт», - поделился мнением старший дизайнер компании Skoda Даниэль Петр.

В это же время на российском автомобильном рынке появилась обновленная Skoda Octavia в необычном исполнении. Подробности об этом транспортном средстве и информацию о его стоимости можно узнать из публикации на портале «Автоновости дня».