Skoda представила официальный анонс абсолютно нового электрокара

Автопроизводитель Skoda официально объявил о выходе на рынок своего нового электрического кроссовера под названием Elroq. Первые изображения автомобиля были представлены сегодня.

По информации компании, мировая премьера Skoda Elroq запланирована на осень 2024 года. Этот электрический автомобиль станет первой моделью бренда, выпущенной в рамках нового фирменного дизайна Modern Solid. Он будет сочетать в себе стильный внешний вид с надежностью, функциональностью и оригинальностью, создавая ощущение безопасности и мощи. Elroq будет базироваться на модульной платформе MEB, разработанной концерном Volkswagen, которую также используют Enyaq и Enyaq Coupe.

«Мировая премьера Skoda Elroq в 2024 году станет отправной точкой для новой стратегии Skoda в области электрических моделей. Бренд планирует выпустить шесть электрических автомобилей в ближайшие годы», — говорится в официальном заявлении Skoda.

Для создания предвкушения перед выходом Elroq на рынок, Skoda опубликовала первые изображения силуэта нового электрического кроссовера. По предварительным данным, автомобиль будет выделяться оригинальными светодиодными фарами, инновационным дизайном передней части под названием Tech-Deck Face и крупными колесами.

В это же время в Россию вернулся популярный бюджетный кроссовер от Skoda. Более подробно об этой модели и ее цене рассказывали на страницах «Автоновости дня».