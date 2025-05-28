Шкода Фаворит в новом обличии 21 века с электрическим двигателем

Перед тем, как Škoda перешла под контроль Volkswagen, был создан Favorit – народный автомобиль, разработанный за железным занавесом, способный конкурировать с лучшими из западных.

Škoda Favorit занимает особое место в истории чешского бренда, настолько, что фирма попросила своих дизайнеров создать современную интерпретацию восьмидесятых супермини. Переосмысленный с электрическим двигателем, этот дизайн-проект показывает нам, как мог бы выглядеть Favorit в 2025 году; хотя планов по запуску его в производство нет.

Оригинальный Favorit был разработан легендарной студией дизайна Bertone, и нынешний дизайнер Људмил Славов подошел к новому автомобилю "с почтением", как сообщает Škoda. В то время как Славов внедрил в этом творении некоторые элементы текущего дизайна компании 'Modern Solid', он умышленно исключил 'Tech-Deck Face', который стал узнаваемой чертой современных Škoda.

Фото: autoexpress

"Я не хотел использовать текущие элементы дизайна, как, например, Tech-Deck Face", - сказал Славов. "Это дань Favorit, поэтому я изучил его оригинальные детали и попытался их развить и усовершенствовать. Честно говоря, упрощение уже минималистичных форм в виде Modern Solid было очень сложным".

Все было цифрово нарисовано на планшете, и новый Favorit имеет интересные детали, такие как асимметричный значок (с надписью 'Škoda', в отличие от оригинала), одна дверная ручка, встроенная в кузов как для передних, так и для задних дверей, ультра-простые четырехспицевые колеса, подсвечивающиеся надписи 'Škoda' на задней части и тонкие светодиодные фары по всему периметру. Отсутствие решетки выдает электрическую силовую установку Favorit.

Славов не остановился на том, что Škoda называет "гражданской" версией Favorit. В дань конкурентной истории ралли, Славов также создал "гоночный концепт" с более агрессивным задним спойлером и диффузором с интегрированным дождевым светом, новыми наклейками, вдохновленными раллийной машиной 1994 года, и даже салоном безопасности.