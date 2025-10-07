Главная Новости Skoda Fabia 130: «горячий» хэтчбек мощностью 174 л.с. менее чем за £30 000
Skoda представила новую Fabia 130 мощностью 174 л.с., приуроченную к 130-летию бренда. Заказы открываются 30 октября, цена в Великобритании — £29,995.
07.10.2025, 15:02·2 мин
Фото: autoexpress

Компания Skoda представила новый спортивный хэтчбек Fabia 130, приуроченный к 130-летнему юбилею чешского автопроизводителя. Модель дебютировала спустя несколько недель после того, как была замечена на тестах на трассе Нюрбургринг.

Стартовая цена на Skoda Fabia 130 составляет £29,995. Оформить предзаказ можно будет уже с 30 октября. Новинка построена на базе версии Monte Carlo, стоимость которой начинается от £24,290, но получила ряд доработок, направленных на улучшение динамики, что позволяет ей конкурировать с такими моделями, как MINI Cooper S.

Для сравнения, дилеры предлагают MINI Cooper S по цене чуть выше £28,000 через сервис Buy A Car, а стоимость VW Polo GTI стартует от £32,000. В отсутствие версии vRS для нынешнего поколения Fabia, Fabia 130 становится самой мощной модификацией в линейке и занимает промежуточное положение между этими двумя соперниками по стоимости. При этом Polo GTI развивает 199 л.с., а MINI — 201 л.с.

Тем не менее, двигатель Fabia 130 превосходит по мощности остальные версии Fabia. В основе лежит доработанный 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор Volkswagen Group, получивший новую впускную систему, а также модернизированные амортизаторы и коромысла. В результате мощность выросла с 148 л.с. до 174 л.с.

