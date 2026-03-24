Электромобили Skoda Enyaq и Elroq получили "frunky" с новыми обновлениями

Компания Skoda представила обновленные версии своих электрических моделей Enyaq и Elroq, которые относятся к сегментам C и D и стабильно входят в число самых продаваемых электромобилей Европы. Ожидается, что модернизированные автомобили появятся на европейском рынке уже в середине текущего года, а в Великобритании — в третьем квартале.

Единственным техническим изменением стало внедрение новой химии аккумулятора в базовых версиях 60 обеих моделей. Теперь они оснащаются LFP-ячейками, что обеспечивает увеличенный срок службы батареи, а также более устойчивую и предсказуемую зарядку. При этом заявленный запас хода по циклу WLTP остался прежним.

В числе других нововведений — цифровой интерфейс на базе Android. Интерфейс получил переработанный главный экран с новыми плитками и расширенными возможностями персонализации. Ключевым изменением стало размещение элементов управления климатической системой по бокам экрана вместо привычной нижней полосы. Кроме того, теперь автомобили поддерживают функцию цифрового ключа, который можно скачать на смартфон, а также имеют встроенные приложения, такие как YouTube и Spotify.

Значимым улучшением стала интеграция сервисов Google, включая полностью поддерживаемую функцию поиска, а также автоматическую загрузку сохраненных адресов и избранного после входа в аккаунт Google. Пользователям также стал доступен интеллектуальный маршрут через сервисы Google.

Впервые для моделей Skoda на платформе MEB конструкция капота получила газовые упоры, а под капотом появился 22-литровый багажный отсек (frunk), специально адаптированный для хранения зарядных кабелей. Среди других изменений — новая розетка на 230 Вольт в багажнике, современный адаптер vehicle-to-load и увеличенная скорость зарядки.

Стоимость обновленных электромобилей Skoda пока не объявлена, однако существенного изменения цен не ожидается. Сейчас цены на Elroq начинаются чуть менее чем с £34,000, а на Enyaq — с £40,000.