Skoda создала уникальный универсал с большой мощностью

Если есть европейский массовый автобренд, который мы бы хотели видеть в Соединенных Штатах, то это, безусловно, Skoda. Они продают разумные автомобили, которые обычно гораздо просторнее, чем конкуренты в своем сегменте. Некоторые также утверждают, что они даже лучше, чем эквивалентные модели Volkswagen. Мы определенно предпочли бы Superb Passatu, но это не обычная версия флагмана компании.

Основанный на модели предыдущего поколения, этот Superb Estate Sleeper Edition делает то, что обещает. Он был преобразован в быстрый и мощный универсал, сохранив оригинальный внешний вид насколько это возможно. Стандартный автомобиль уже имел внушительные характеристики (для Skoda, конечно) - 272 лошадиные силы и 258 фунт-футов крутящего момента, позволяющие разгоняться до 100 км/ч за 5,6 секунды. Этот длинный универсал теперь развивает мощность впечатляющую 470 л.с. и 488 фунт-футов.

Фото: Motor1.com

Заказанный Skoda UK и построенный в сотрудничестве с британской мастерской тюнинга RE Performance, уникальный Superb стал прощальной песней старого Superb. Дополнительный прирост мощности был достигнут благодаря установке турбонагнетателя Garrett, а также изменению топливной системы, интеркулера и впуска. Помимо настройки 2,0-литрового мотора, инженеры также установили регулируемую по высоте подвеску KW и тормоза AP Racing.

Универсал установлен почти на два дюйма ближе к дороге для более агрессивного вида и более четкого управления, чем у обычного универсала Superb. Еще одним изменением, внесенным в вместительный универсал, стала выхлопная система, теперь с кастомным downpipe. Большой универсал сохранил систему полного привода и семиступенчатую роботизированную коробку передач стандартного автомобиля.

Команда, стоящая за этим уникальным универсалом, также ответственна за самый быстрый Skoda - Octavia мощностью 600 лошадиных сил, достигшую 227 миль в час на солончаках Бонневилля в 2011 году. Этот Superb начал жизнь как Laurin & Klement, самая дорогая комплектация, названная в честь основателей компании. Это означает, что в нем есть все - от кожаной обивки и трехзонного кондиционера до звуковой системы Canton и маркерных LED-фар.

Фото: Motor1.com

В качестве прощальной модели Superb Mk3 - Mk4, если учесть первоначальную модель с задним приводом и двигателями V-6 и V-8 - Skoda UK выбрала автомобиль, окрашенный в королевский зеленый цвет. Это особый цвет, представленный в прошлом году в честь коронации короля Чарльза III. Этот мощный универсал не продается, так как он присоединится к пресс-парку Skoda UK.

Новый Superb разочаровывающе менее мощный, чем его предшественник, поскольку Skoda снизила мощность двигателя 2.0 TSI до 261 л.с. Причину не назвали, хотя, вероятно, это связано с все более строгими нормами выбросов в Европе. В отличие от своих современных предшественников, разработанных Volkswagen, новое поколение было на самом деле разработано Skoda. Оно продолжает выпускаться в кузове лифтбек и универсал, в то время как соответствующая модель Passat предлагается только в более практичном кузове.