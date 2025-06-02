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Распродажа кроссоверов Hyundai Santa Fe в России: скидки до 930 тысяч.

Дилеры предлагают скидки до 930 тыс. рублей на Hyundai Santa Fe 2023 года, с ценами от 5,49 млн рублей. Акции также распространяются на машины 2024 года. Подходит седан и хэтчбек Hyundai Accent за 1,94 млн.
А
Антон Звонкий
02.06.2025, 07:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации «За рулем», автодилеры готовы предложить скидки до 930 тысяч рублей на автомобили 2023 года выпуска. В продаже доступны полноприводные версии рестайлингового кроссовера четвертого поколения Hyundai Santa Fe.

Первый вариант оснащен 2-литровым турбированным двигателем мощностью 230 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Альтернативой является 2,5-литровый MPI двигатель с 180 лошадиными силами. Обе версии оснащены 6-ступенчатой коробкой-автомат.

Цены на обе модификации начинаются от 5,49 миллионов рублей без учета скидок. С учетом актуальных предложений стоимость может снизиться почти на 1 миллион рублей.

На сайтах объявлений можно встретить кроссовер пятого поколения. Число таких объявлений значительно превышает предложения о четвертом поколении. Цены на более новые автомобили 2024 года начинаются от 5,84 миллиона рублей. Один из дилеров в Москве оценил комплектацию Connoisseur Ultra с 2-литровым двигателем мощностью 247 лошадиных сил, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Максимальная скидка на трейд-ин, кредит и КАСКО составляет 270 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в российских автосалонах еще можно приобрести новые седаны и хэтчбеки Hyundai Accent 2023 года выпуска, стоимостью от 1,94 миллиона рублей.

Фото: Авто.ру

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