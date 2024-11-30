Симоне Берра: Улучшение времени на круге – серьёзный шаг вперед

В компании Pirelli выразили удовлетворение результатами пятничных тренировок в Катаре...

Симоне Берра, главный инженер, поделился своим мнением: «День оказался очень интересным и в чем-то неожиданным. Время кругов на трассе улучшилось по сравнению с прошлым годом - это было заметно как во время тренировок, так и в квалификации перед спринтом.

Учитывая, что шины использовали те же самые, что и в прошлом году, и технический регламент практически не менялся, значительное улучшение времени на круге можно объяснить ростом эффективности новых машин, более низкой температурой и улучшением состояния трассы. В этом году, в отличие от 2023, перед квалификацией Формулы 1 на трассе прошли гонки поддержки.

По мере прохождения кругов характеристики трассы улучшались. Уровень изнашивания шин оказался ниже ожидаемого, что может подтолкнуть команды к стратегии одной остановки на пит-стопе. Очень важно, чтобы команды изучили, как ведут себя шины во время предстоящего спринта, учитывая, что сегодня лишь немногие пилоты проехали длинные серии с полными баками топлива.

Весьма вероятно, что на спринте многие выберут шины Medium, однако использование софтовых шин все еще не исключено, особенно с учетом состава C3, который подходит для работоспособности в нынешнем температурном диапазоне.

Относительно целостности шин, первоначальный анализ не выявил никаких проблем, что говорит о том, что внесенные ФИА изменения в конструкцию принесли ожидаемый результат. Будет важно проанализировать данные, полученные в ходе спринта, когда все гонщики будут атаковать без остановок в течение трети воскресной гонки».