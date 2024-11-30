Главная Новости Pirelli Симоне Берра: Улучшение времени на круге – серьёзный шаг вперед
Новости

Симоне Берра: Улучшение времени на круге – серьёзный шаг вперед

В компании Pirelli выразили удовлетворение результатами пятничных тренировок в Катаре... Симоне Берра, главный инженер, поделился своим мнением: «День оказался очень интересным и в чем-то неожиданным.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.11.2024, 00:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В компании Pirelli выразили удовлетворение результатами пятничных тренировок в Катаре...

Симоне Берра, главный инженер, поделился своим мнением: «День оказался очень интересным и в чем-то неожиданным. Время кругов на трассе улучшилось по сравнению с прошлым годом - это было заметно как во время тренировок, так и в квалификации перед спринтом.

Учитывая, что шины использовали те же самые, что и в прошлом году, и технический регламент практически не менялся, значительное улучшение времени на круге можно объяснить ростом эффективности новых машин, более низкой температурой и улучшением состояния трассы. В этом году, в отличие от 2023, перед квалификацией Формулы 1 на трассе прошли гонки поддержки.

По мере прохождения кругов характеристики трассы улучшались. Уровень изнашивания шин оказался ниже ожидаемого, что может подтолкнуть команды к стратегии одной остановки на пит-стопе. Очень важно, чтобы команды изучили, как ведут себя шины во время предстоящего спринта, учитывая, что сегодня лишь немногие пилоты проехали длинные серии с полными баками топлива.

Весьма вероятно, что на спринте многие выберут шины Medium, однако использование софтовых шин все еще не исключено, особенно с учетом состава C3, который подходит для работоспособности в нынешнем температурном диапазоне.

Относительно целостности шин, первоначальный анализ не выявил никаких проблем, что говорит о том, что внесенные ФИА изменения в конструкцию принесли ожидаемый результат. Будет важно проанализировать данные, полученные в ходе спринта, когда все гонщики будут атаковать без остановок в течение трети воскресной гонки».

Источник

Pirelli (42)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация