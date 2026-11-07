Симоне Берра: тренировки проходили в различных условиях

Пятничные тренировки состоялись на сухой трассе, однако погодные условия в сессиях заметно различались. Это позволило командам собрать данные для дальнейшего анализа.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli: «Две пятничные тренировки прошли в совершенно разных условиях, что позволило командам собрать важную информацию перед продолжением уик-энда.

В первой тренировке более высокая температура привела к усилению тепловой деградации и более сильному скольжению шин, особенно состава Hard. В результате большая часть работы по моделированию гонки проводилась на Medium и Soft, зачастую практически без контроля над износом – команды стремились изучить пределы их рабочих характеристик. Даже в этих условиях все три состава быстро вышли на нужный уровень производительности уже с первых кругов, без каких-либо значительных проблем с прогревом.

Вторая сессия прошла при значительно более прохладной погоде. Некоторые команды столкнулись с большими трудностями при прогреве передних шин в квалификационном режиме на коротких сериях кругов, но на длинных отрезках, благодаря снижению перегрева и более низкому износу, проблем не возникло. Шины Soft продемонстрировали свою скорость и стабильность.

Отсутствие гранулирования и схожий уровень износа у всех трёх составов позволяют предположить, что ресурс будет в первую очередь определяться тепловыми процессами, причём на длинных отрезках ключевым фактором станет износ правой задней шины.

Учитывая прогноз, обещающий ещё более прохладную погоду с высокой вероятностью дождя в воскресенье, пока возможны любые варианты развития событий, в том числе дождевую гонку.

В сухих условиях вероятна стратегия с двумя пит-стопами, учитывая относительную легкость обгонов в Интерлагосе, но мы продолжим анализировать данные, прежде чем сделать окончательные выводы».