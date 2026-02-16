Симондс: Мы самостоятельно создали модели шин для тестирования

Консультант команды Cadillac Пэт Симондс рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда при подготовке к сезону 2026 года. По его словам, одной из ключевых проблем стало отсутствие шин Pirelli для работы в аэродинамической трубе.

Пэт Симондс подчеркнул, что коллектив начал изучение новых технических требований еще до официального утверждения регламента на 2026 год. Несмотря на это, до января 2025 года команда не могла приступить к полноценным работам, поскольку новые правила еще не были окончательно согласованы.

«В своей работы мы столкнулись с рядом сложностей. Как новая команда, мы начали изучение некоторых аспектов регламента 2026 года до начала января 2025 года, [когда эти работы были разрешены], но регламент ещё не был утверждён. И главное – у нас не было моделей шин Pirelli для испытаний в аэродинамической трубе, поэтому мы сделали их сами», — отметил Симондс.

Как пояснил консультант, другие команды имели заключённые контракты с Pirelli и получили необходимые образцы шин уже к 1 января. Cadillac же смогла получить свои модели лишь к концу месяца. После установки новых шин на модель машины выяснилось, что их форма отличается от той, которую предполагали инженеры. Это повлекло за собой необходимость повторной оптимизации множества компонентов автомобиля.

Подводя итог, Симондс отметил: «Поэтому когда некоторые говорят, что мы начали работу над машиной раньше остальных, я бы сказал, что мы начали позже».