В Сингапуре осудят шведского болельщика

Во время проведения Гран При Формулы 1 трассы становятся полностью закрытыми для посторонних, а попасть на территорию можно только при наличии билета и после прохождения строгого контроля. Однако в Сингапуре произошёл инцидент — 22-летний поклонник автоспорта сумел проникнуть на трассу без пропуска, за что теперь может оказаться под угрозой тюремного заключения или штрафа.

По данным портала mothership.sg, 6 октября гражданину Швеции Алкалласу Караму было предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию проведения Гран При. В частности, ему вменяют проход на гоночную трассу, в зону пит-лейна и в Paddock Club без действующего входного билета.

Следствие установило, что 4 октября примерно в 19:47 Карам прошёл через ворота № 1, расположенные на бульваре Республики, не имея при себе билета. Позже, около 20:40, он оказался в Paddock Club, а примерно в 21:00 переместился на пит-лейн.

Согласно статье 447 Уголовного кодекса Сингапура, подобные действия квалифицируются как правонарушение. В случае признания вины молодому человеку грозит тюремное заключение сроком до трёх месяцев, штраф в размере 1500 сингапурских долларов или оба эти наказания одновременно.