Штайнер: Audi сделали правильный выбор, пригласив Бинотто

Если раньше казалось, что Red Bull Racing будет безоговорочным лидером, то теперь ситуация изменилась, и в борьбе участвуют уже три команды, разделяющие всего 39 очков.

Один из ключевых моментов Гран При Италии - появление Маттиа Бинотто в паддоке в новом качестве - руководителя программы Sauber/Audi в Формуле 1. Штайнер выразил уверенность в том, что Бинотто сможет успешно реализовать свой опыт, накопленный за 28 лет в Ferrari, в новом проекте.

Также Гюнтер Штайнер обсудил перспективы молодых гонщиков, в частности, переход Кими Антонелли из молодежной программы Mercedes в команду Формулы 1. Он отметил, что Mercedes проделал большую работу по подготовке Антонелли к выступлениям в высшей лиге автоспорта.

Помимо этого, комментатор отметил удачный старт Франко Колапинто в Williams. Он подчеркнул, что молодой гонщик продемонстрировал хороший результат в своем дебютном Гран При, финишировав недалеко от опытного напарника по команде.

В заключение Гюнтер Штайнер затронул ситуацию в команде Haas, где Кевин Магнуссен был отстранен на одну гонку. Он отметил, что данное решение было предсказуемым, учитывая накопленные Магнуссеном штрафные баллы. Новичок Оливер Берман, заменивший Магнуссена, получил положительные отзывы за выступление за рулем Haas.