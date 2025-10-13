Штайнер предложил Хорнеру стать экспертом на телевидении

Пока автоспортивная общественность обсуждает возможные пути продолжения карьеры Кристиана Хорнера, бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер предложил один из вариантов для экс-главы Red Bull Racing. По мнению Штайнера, Хорнеру стоит рассмотреть возможность работы телевизионным экспертом на британском канале Sky Sports.

«Кристиан с недавнего времени безработный, но я думаю, что он быстро найдёт себе занятие», — поделился своим мнением Гюнтер Штайнер в подкасте Red Flags. Он отметил, что не общался с Хорнером после его ухода из Red Bull и не знает, какие у него сейчас планы и чем он хочет заниматься в дальнейшем.

Штайнер предположил, что Хорнер может рассмотреть не только возвращение к прежней работе, но и попробовать себя в иной роли. Он подчеркнул, что у Кристиана есть все шансы начать карьеру на телевидении, например, на Sky Sports, где его опыт и знание автоспорта были бы востребованы. «Он — британец и отлично разбирается в спорте», — отметил Штайнер.

Тем не менее, по мнению бывшего руководителя Haas, Хорнер, скорее всего, попытается вновь найти место в команде Формулы 1. Штайнер подчеркнул, что Кристиан долгое время посвятил этому бизнесу, и автоспорт — его страсть. Он посоветовал Хорнеру не спешить с принятием решений и дать себе время, чтобы спокойно оценить новые возможности и выбрать наиболее подходящий вариант для дальнейшего развития карьеры.