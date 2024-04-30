"Штайнер уверен: будущее Сайнса в надежных руках"

В своей колонке для официального сайта бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер рассуждал о кадровых вопросах в Формуле 1…

Гюнтер Штайнер отметил, что гонщик Серхио Перес, несмотря на свой талант, сейчас оказывается в тени своего напарника. Пилот Max, по мнению Штайнера, уже велик в своей эпохе, сравним с Льюисом Хэмилтоном.

Команды Mercedes и Red Bull активно интересуются Гран При Монако одним из главных релизов чемпионата. Мерседес готов предложить контракт Максу. Решение остается за Ферстаппеном, который сейчас занимает сильное положение.

Однако Штайнер обратил внимание на другого гонщика – Сайнса. Пилот имеет возможность перейти в команду Sauber, которая в 2026 году станет Audi. Предложение уже на столе, но Сайнс предпочитает не торопиться и рассматривает варианты.

Штайнер подчеркнул, что Сайнс в отличной форме и стремится продолжать успешную карьеру. Подпись контракта сильно зависит от решений Red Bull, Mercedes и самого гонщика.

Гюнтер Штайнер высоко оценил влияние отца Карлоса Сайнса на карьеру гонщика. Отец играет ключевую роль в принятии решений, помогая сделать правильный выбор. Штайнер выразил уверенность в успешной дальнейшей карьере Сайнса.

Менеджеры гонщиков, чьи контракты заканчиваются в этом сезоне, активно работают, ища лучшие предложения. Они стремятся найти оптимальное сочетание между командой и гонщиком для следующего сезона.

Штайнер подчеркнул важность наличия альтернативных вариантов в ситуациях, когда первоочередной план может не сработать. Он отметил, что опыт показывает, что всегда необходимо иметь запасные варианты.

Бывший руководитель Haas F1 поделился, что продолжает участвовать в мире автоспорта, но уже в другом качестве. Он не спешит возвращаться на пост руководителя команды, однако рассматривает возможность будущего проекта.

Гюнтер Штайнер отметил, что уделяет больше времени семье и рад возможности стать послом гонки Гран При Майами в этом году. Он оценил работу промоутеров и значительные улучшения, произошедшие с мероприятием за годы существования.