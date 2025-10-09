Шовлин: Радостно наблюдать плоды упорного труда

Главный инженер команды Mercedes Эндрю Шовлин выразил удовлетворение тем, что коллективу удалось преодолеть сложности, долгое время сопровождавшие выступления в Сингапуре.

По словам Шовлина, трасса в Сингапуре отличается высокой температурой и значительным уровнем сцепления, что традиционно создавало проблемы для Mercedes. Однако в этот раз команда сумела уверенно одержать победу, что стало, по мнению инженера, результатом кропотливой работы над разработкой болида. Он также отметил надежду на то, что достигнутый прогресс позволит показывать высокую скорость и на других трассах с похожими условиями.

Шовлин подчеркнул роль нового переднего антикрыла, которое позволило улучшить баланс автомобиля и повысить комфорт пилотов. Особое внимание уделялось тому, чтобы минимизировать необходимость работы с педалью газа на выходе из поворотов, что дало ощутимый положительный эффект. Инженер рассказал, что команда также сосредоточилась на изоляции шин от тепла тормозных барабанов, чтобы обеспечить им эффективное охлаждение. По его мнению, совместная работа коллектива принесла желаемый результат.