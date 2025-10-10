Почему после 50 км «гайки откручиваются»: раскрываем причины и советы по предотвращению аварий с шинами

Октябрь традиционно считается временем, когда автовладельцы переходят на зимние шины. После их установки часто возникает вопрос: нужно ли подтягивать гайки на колесах спустя некоторое время? Эксперты советуют разобраться в этом вопросе подробнее.

Специалисты отмечают, что после монтажа шин рекомендуется провести дополнительную проверку состояния гаек через 50 километров пробега. Даже при идеальной установке не исключены ситуации, когда между диском и тормозным барабаном могут попасть грязь, металлическая стружка или возникнуть коррозия. Такие загрязнения способны привести к ослаблению крепления колеса.

В Мюнхене суд рассматривал случай аварии, причиной которой стало откручивание колеса. Суд пришёл к выводу, что при корректной установке такие инциденты маловероятны, однако полностью исключать риски нельзя. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно проверять и при необходимости подтягивать гайки, ориентируясь на пробег в 50–100 километров, как советует ADAC.

Что касается сроков перехода на зимние шины, многие автомобилисты используют правило "с октября по апрель". Эта рекомендация считается универсальной, но погода может вносить свои коррективы: в сентябре или поздней весной дороги могут стать скользкими быстрее обычного, особенно в ночное или утреннее время. Использование летней резины в таких условиях повышает вероятность аварий.

После снятия летних шин важно обеспечить их правильное хранение. Лучшим вариантом станет сухое и прохладное помещение без доступа прямых солнечных лучей, избыточной жары или влаги. Хранить шины можно вертикально или в подвешенном состоянии, периодически меняя положение, чтобы избежать деформации.

Не стоит забывать и о контроле давления в шинах — как зимних, так и летних. Регулярная проверка, не реже одного раза в месяц, способствует равномерному износу шин, улучшает управляемость автомобиля и продлевает срок службы покрышек. Соблюдение оптимального давления — важное условие безопасности на дороге.

В целом, смена шин — это не просто формальная процедура, а важная мера по обеспечению безопасности водителя и автомобиля. Следование рекомендациям специалистов поможет без проблем пережить зимний сезон.

