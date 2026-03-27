Шесть гонщиков вызваны к стюардам

Стюарды Гран При Японии в настоящее время занимаются разбором трех инцидентов, которые произошли во время первой тренировочной сессии.

Один из инцидентов случился в 12:06 по местному времени между Лоусоном и Сайнсом. На подходе к шпильке 11-го поворота между пилотами возникла напряженная ситуация: Лиам Лоусон выразил недовольство действиями Карлоса Сайнса, который сначала опередил соперника, а затем значительно снизил скорость, оказавшись впереди.

Еще один эпизод произошел в 12:22. Элбон и Перес попытались побороться за позицию в шикане, что привело к легким повреждениям их автомобилей после контакта.

Кроме того, в 12:27 был зафиксирован инцидент с участием Ферстаппена и Хэмилтона. Однако данный момент не попал в телетрансляцию.