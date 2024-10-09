Новый F-150 Raptor от Shelby - король бро-траков.

Шелби представила новый пакет улучшений для Ford F-150 Raptor и Raptor R. Апгрейд V-8 увеличивает мощность до более чем 900 лошадиных сил.

Цена пакета для модели с V-6 начинается с 51 995 долларов и не включает базовую модель грузовика.

Компания Shelby America на протяжении десятилетия занимается настройкой самого яростного пикапа от Ford, и теперь у нее есть новые пакеты для последнего поколения F-150 Raptor. Обе модели не являются дешевыми, но обе повышают возможности и производительность грузовика благодаря улучшениям, доступным как для моделей Raptor и Raptor R с двигателями V-6, так и V-8.

2024 года Shelby Baja Raptor с V-6 оборудован 3,5-литровым битурбированным двигателем EcoBoost, который выдает 550 лошадиных сил. Он получил однокусковый тепловой экран, трубку производительного всасывания, всасывание открытого типа с фильтром повышенного пропускания и алюминиевый межкулер.

Фото: Motor1.com Shelby American

Вариант Raptor R, который оснащен 5,2-литровым V-8 с компрессором от GT500 из Mustang GT500, развивает более 900 л.с. Shelby устанавливает 3,8-литровый нагнетатель Whipple и выхлопную систему Borla. Обе версии Raptor получают подвеску BDS, комплект для поднятия, литые диски Shelby Raptor Flow диаметром 18 дюймов, шины 37 дюймов и дополнительную систему охлаждения.

Шелби также предлагает несколько внешних улучшений с пакетом, такие как капот Baja Raptor с функциональными вентиляционными отверстиями, решетка радиатора с светодиодными фарами и множество брендинга. Стальные бамперы добавляют защиту и функциональность грузовику Ford, имея точки для буксировки, два LED-фары дневного света диаметром 10,0 дюймов, светодиодную ленту длиной 30,0 дюйма и вентиляцию. Даже задний бампер оснащен двумя квадратными светодиодами.

Грузовое отделение – это другая история, с системой крепления двух полноразмерных запасных колес, что очень удобно. Но оно настолько большое, что там почти нет места для чего-либо еще.

В интерьере Шелби добавляет свой бренд к вышитым коврикам для ног и обивке кожаных сидений с красными акцентами. Фрезерованные гоночные педали и серийная табличка на приборной панели завершают модернизацию салона.

Пакет для модели с V-6 доступен по цене от 51 995 долларов, а апгрейд для Raptor R с V-8 стоит 54 995 долларов. Обе цены не включают базовую модель пикапа, поэтому они добавляются к начальной цене Raptor, которая начинается от 80 435 долларов (включая плату за доставку в размере 1 995 долларов). Пакет Raptor R обойдется еще в 31 925 долларов. Компания Shelby говорит, что грузовики доступны в ограниченном количестве, но не уточнила, сколько планирует произвести.