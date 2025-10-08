Главная Новости Shelby выходит на рынок Великобритании с моделями Super Snake и GT350 с правым рулём
Shelby официально выходит на рынок Великобритании: культовые GT350 и Super Snake теперь доступны с правым рулем, производство и заказы стартовали.
Редакция
08.10.2025, 19:54·2 мин
Фото: autoexpress

Американская компания Shelby выходит на британский рынок, открывая новую страницу в своей истории. Впервые автомобили Shelby GT350 и Super Snake теперь доступны для заказа с правым рулем.

Продажи автомобилей будут осуществляться по лицензии Shelby через шоурум в Глазго. Прием заказов уже стартовал. Организация Shelby UK, основанная компанией CSL Shelby, известной производством официальных средств по уходу за автомобилями Shelby, планирует выпускать до 30 автомобилей с правым рулем в год на своей базе в Эдинбурге.

Для британских покупателей Shelby UK берет уже существующие Ford Mustang с правым рулем и оснащает их специальным комплектом, поставляемым напрямую от Shelby American. На полную модернизацию автомобиля уходит всего около трех недель. Как отмечают представители Shelby UK, для получения одобрения на продажу в Великобритании требуется минимальное количество изменений.

Стоимость новых моделей Shelby для Великобритании пока не называется. Клиенты смогут либо установить комплект на уже имеющийся у них Ford Mustang с правым рулем, либо приобрести полностью готовый автомобиль напрямую у Shelby UK. В США цена Shelby GT350 стартует с $109,999 (примерно £81,000), а мощная версия Super Snake оценивается в $159,995 (около £120,000). С учетом того, что базовый Mustang GT в Великобритании стоит от £58,470, можно ожидать, что новые праворульные версии Shelby обойдутся покупателям значительно дороже.

