Шасси Williams превосходит по весу болиды конкурентов на 20 кг

По итогам первых трёх дней тестов в Бахрейне команда Williams оказалась в числе лидеров по общему количеству пройденных кругов. Пилоты Алекс Элбон и Карлос Сайнс суммарно преодолели 422 круга, что соответствует дистанции в 2284 километра.

Столько же удалось проехать и команде McLaren. Обе команды оснащены силовыми установками Mercedes, что наглядно демонстрирует высокий уровень надёжности этих двигателей. Для Williams, пропустившей январские тесты в Барселоне, задача наверстать упущенное стояла особенно остро, и на протяжении этой недели команда старалась максимально изучить новую FW48 и все её системы.

Несмотря на то что работа над скоростными характеристиками только начинается, результаты Williams на круге пока заметно уступают соперникам. Лучшее время коллектива оказалось более чем на три секунды медленнее, чем у гонщика Mercedes Кими Антонелли, что вызывает определённую тревогу в стане команды.

По сведениям издания Marca, столь значительный разрыв частично обусловлен тем, что новая машина Williams весит примерно на 20 кг больше оптимального показателя. Такой избыток массы приводит к потере около 0,6–0,7 секунды на круге протяжённостью 5412 метров, а на дистанции всей гонки отставание может достигать примерно 40 секунд.

Сравнивать Williams с лидерами чемпионата не совсем корректно, однако уже сейчас видно, что на старте сезона команде предстоит непростая борьба даже с представителями середины пелотона, в частности, с Racing Bull и Haas.

Появление лишнего веса связано с тем, что шасси FW48 первоначально не прошло обязательные краш-тесты FIA. В результате инженерам пришлось срочно усиливать конструкцию, что и привело к увеличению массы машины.

Как отмечает испанское издание, в Williams воздерживаются от подробных комментариев относительно последствий этих доработок. Известно лишь, что внештатная ситуация негативно повлияла на общую подготовку к сезону. В частности, к началу тестов в Бахрейне команда не успела подготовить некоторые элементы аэродинамического обвеса, которые планировала протестировать.

Машины нового поколения в целом характеризуются снижением прижимной силы примерно на 30%. Однако отставание Williams от конкурентов в плане модернизации шасси также сказывается на скоростных возможностях FW48. Кроме того, пилоты отмечают недостаточную стабильность на торможениях — с подобными сложностями сталкиваются и в других командах.

В заключительный день тестов в пятницу Алекс Элбон провёл имитацию гоночной дистанции. Его средние показатели на жёстком комплекте шин уступали результатам Mercedes примерно на две секунды за круг. На резине Medium разница с соперниками составляла от двух до трёх секунд.

В Williams активно работают над тем, чтобы избавиться от избыточного веса. По предварительным оценкам, заметные улучшения могут появиться к четвёртому этапу сезона — апрельскому Гран При Бахрейна.

Команда рассчитывает не только облегчить машину, но и повысить эффективность её аэродинамики. Если эти задачи будут успешно выполнены, болельщики Williams могут рассчитывать на прогресс в течение сезона. Впереди более двадцати этапов, и при удачном стечении обстоятельств отставание может быть сокращено.