Мечта Шарля Леклера: победить в Монако было моим детским желанием

Шарль Леклер выиграл домашнюю гонку в Монако и поделился своими эмоциями после победы. "Победа в Монако - это моя детская мечта. Я чувствую, что реализовал не только свою мечту, но и мечту своего отца", - отметил Леклер.

Гонщик признался, что на последних кругах с трудом сдерживал эмоции и слёзы, но сосредоточился и смог выиграть гонку. "Это всего лишь 25 очков, и впереди нас ждёт ещё долгий сезон. Но я рад, что смог победить на домашней трассе", - добавил Леклер.

Шарль также подчеркнул, что победа в Монако не означает автоматический успех в остальных гонках сезона, но команда будет стараться улучшать свои результаты и продолжать бороться за победы.

"Мы продолжим прессинговать соперников и надеемся на дальнейшие успехи", - сказал Леклер.

На вопрос о борьбе за титул Леклер ответил: "Сейчас я не думаю о борьбе за титул. Мы смотрим на каждую гонку отдельно и надеемся на лучшее. Посмотрим, как мы справимся на других трассах".

Гонщик также вспомнил моменты гонки, когда чувствовал давление со стороны других участников. "Были сложные моменты, но я смог сохранить контроль над ситуацией. Важно было не позволить негативу взять верх", - поделился Леклер.

Он также рассказал о своей подготовке к гонке и признался, что перед стартом заказал свою любимую пиццу. "Я считаю, что важно расслабиться перед гонкой, и пицца мне в этом помогла", - пошутил гонщик.

По мнению Леклера, под руководством Фредерика Вассёра у команды Ferrari появилась новая уверенность и ясное видение. "У нас есть всё необходимое, чтобы бороться за чемпионский титул. Я верю в нашу команду и в своего руководителя", - подчеркнул Шарль.

На церемонии награждения Леклер поразмыслил о словах князя Альбера II, который был сильно эмоционален. "Эта победа имела особенное значение для меня и для князя. Мы прошли долгий путь вместе, и я благодарен ему за его поддержку и веру в меня", - заключил Шарль Леклер.