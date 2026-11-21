Квалификация Гран При Лас-Вегаса завершилась для Ferrari неудачно: оба гонщика Скудерии не смогли пробиться в финальную часть. В последний раз команда сталкивалась с таким результатом в Имоле в 2025 году.

Льюис Хэмилтон связал выступление с повреждением днища и проблемами с силовой установкой, которые стоили ему шести десятых секунды. Шарль Леклер, в свою очередь, рассказал об ошибке на решающем быстром круге во второй сессии.

Шарль Леклер (11-й): «Конечно, у меня были шансы выйти в финал, но мы плохо сделали свою работу. Я допустил ошибку на единственном круге, который мне, по сути, удалось проехать. Да и в целом мы провели квалификацию очень неудачно. Нам ещё предстоит всё проанализировать.

Сейчас я очень зол, поэтому не хотел бы много говорить. Но, думаю, было немало моментов, в которых мы могли всё сделать гораздо лучше.

Не думаю, что завтра удастся что-то исправить. На прямых мы проигрываем целую секунду, поэтому у нас практически не будет возможностей для обгонов».

Льюис Хэмилтон (12-й): «Мы много работали, чтобы хорошо подготовиться к квалификации, но до сегодняшнего дня я не знал, на какой результат мы сможем рассчитывать. Мы понимали, что длинные прямые станут проблемой, но я надеялся на лучшее и думал, что машина будет достаточно быстрой.

Однако уже на первом или втором круге днище получило повреждение – возможно, я задел какой-то обломок или что-то подобное. Из-за этого я потерял несколько десятых секунды и часть прижимной силы.

Но я атаковал изо всех сил и на последнем круге сделал всё, что мог, но впереди меня никого не было, чтобы я мог получить слип-стрим, а в конце круга возникли проблемы с отдачей энергии. Только из-за этого я потерял около шести десятых. В общем, неприятности следовали одна за другой.

Мы изо всех сил старались выйти в финал. Думаю, если бы не потеря прижимной силы и проблемы с отдачей энергии, у меня были бы шансы пробиться в десятку. Конечно, это всё равно было бы непросто, но моего круга должно было хватить, если бы мы не теряли столько времени на прямой.

Уже ничего не изменить, квалификация позади, и для команды это, конечно, неприятный результат. Завтра постараемся исправить ситуацию».