Мнение Шарля Леклера о выступлении McLaren: "Они справились лучше, чем мы"

Шарль Леклер отыгрался после штрафа и неудачной квалификации в Абу-Даби, но остался недоволен результатом, несмотря на третье место в гонке. Гонщик признал, что конкретная гонка его порадовала, но общий итог вызвал разочарование. Леклер признал превосходство McLaren в этом сезоне и поздравил команду с успехом.

Шарль Леклер выразил обиду по поводу неосуществленного шанса на победу в Кубке конструкторов. Гонщик отметил, что уик-энд был сложным и штраф помешал ему бороться за свою мечту. Тем не менее, Леклер отметил, что его выступление с 19-й позиции на третье место было одним из лучших за всю карьеру в Формуле 1.

В интервью Шарль Леклер также ответил на вопрос о своей квалификации, отметив, что думал максимум о четвёртой позиции. Гонщик подчеркнул, что начинать гонку с 15-й позиции непредсказуемо, но он не жалеет о прошедших событиях и считает, что отыграл максимум на первом круге.

Отвечая на вопрос о сезоне Ferrari, Шарль Леклер отметил непростой старт и проделанную командой работу по улучшению болида. Гонщик выразил удовлетворение результатами и отметил ключевую роль долгожданной реализации новинок команды.

Леклер подчеркнул, что опыт текущего сезона поможет Ferrari бороться за победы с первых гонок в следующем году. Гонщик уверен, что команда находится в хорошей форме благодаря постоянному росту и опыту, накопленному за последние годы.

Несмотря на расставание с напарником, Леклер выразил благодарность Карлосу за совместную работу и помощь в развитии. Гонщик признал талант и профессионализм своего коллеги и уверен, что тот сможет дать многое своей новой команде, Williams. Леклер заявил о готовности Карлоса к борьбе за победы и выразил уверенность в его успешном будущем.

В заключении Шарль Леклер подчеркнул, что будет скучать по сражениям на трассе с Карлосом и выразил уверенность в его возвращении к борьбе за победы. Гонщик признал, что чувствует благодарность за совместную работу и плодотворное сотрудничество, которое помогло им обоим вырасти как гонщикам.