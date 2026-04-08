Шарля Леклера назначили «Послом доброй воли Монако»

В Монако состоялась официальная церемония, на которой правящий князь Альбер II присвоил Шарлю Леклеру звание «Посла доброй воли». Мероприятие прошло в Hotel de Paris.

Знаменитый гонщик вошел в число членов Клуба послов Монако. Эта организация была создана в 1973 году по инициативе принцессы Грейс и ежегодно отмечает людей, которые своим трудом и достижениями способствуют укреплению международного авторитета княжества.

Связь между Шарлем Леклером и княжеской семьей сложилась задолго до нынешних наград. В возрасте 12 лет Леклер вместе с отцом посетил Княжеский дворец, чтобы заручиться поддержкой на старте своей карьеры в картинге. С тех пор князь Альбер II внимательно следит за профессиональным развитием Шарля.