Шарль Леклер попал в аварию на пути к стартовой решётке

Шокирующее происшествие в Майами! Гонщик Шарль Леклер попал в аварию по пути на стартовую решётку спринта Гран При.

Дождь не дремлет над трассой, а воды много, однако гонщики решили отправиться из боксов на промежуточных шинах. Леклер, слишком амбициозно зашедший в десятый поворот, где обычно можно разогнаться до предела на сухой дороге, потерял контроль из-за аквапланирования и врезался правым боком в стену.

Шарль попытался довести свой болид до боксов, однако водитель Ferrari был вынужден остановиться преждевременно и покинуть гоночный кокпит. Ему не суждено выйти на старт спринта.