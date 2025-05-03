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Шарль Леклер попал в аварию на пути к стартовой решётке

Шарль Леклер разбил машину на старте Гран При Майами из-за дождя. Гонщик Ferrari вынужден был покинуть гонку из-за аварии на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 18:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Шокирующее происшествие в Майами! Гонщик Шарль Леклер попал в аварию по пути на стартовую решётку спринта Гран При.

Дождь не дремлет над трассой, а воды много, однако гонщики решили отправиться из боксов на промежуточных шинах. Леклер, слишком амбициозно зашедший в десятый поворот, где обычно можно разогнаться до предела на сухой дороге, потерял контроль из-за аквапланирования и врезался правым боком в стену.

Шарль попытался довести свой болид до боксов, однако водитель Ferrari был вынужден остановиться преждевременно и покинуть гоночный кокпит. Ему не суждено выйти на старт спринта.

Источник

Шарль Леклер (96)Ferrari (343)

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