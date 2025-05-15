Шарль Леклер заболел и не выйдет на трассу

Команда Ferrari объявила, что Шарль Леклер заболел и не сможет посетить трассу в четверг, пропустив запланированные мероприятия с прессой. Тем не менее, в итальянской гоночной команде уверены, что пилот из Монако сможет принять участие во всех тренировках и квалификации Гран При Эмилии-Романьи.

«Шарль чувствует себя плохо, поэтому сегодня не приедет на трассу, – гласит официальное заявление пресс-службы Ferrari. – Он продолжит отдыхать и восстанавливаться. Мы рассчитываем, что он сможет вернуться за руль завтра».

Льюис Хэмилтон, напарник Леклера, уже находится на автодроме имени Энцо и Дино Феррари и позже встретится с представителями прессы.