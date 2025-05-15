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Шарль Леклер заболел и не выйдет на трассу

Формула 1: Шарль Леклер заболел и пропустит общение с прессой, но ожидается на трассе Гран При Эмилии-Романьи. Льюис Хэмилтон уже на месте.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.05.2025, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Ferrari объявила, что Шарль Леклер заболел и не сможет посетить трассу в четверг, пропустив запланированные мероприятия с прессой. Тем не менее, в итальянской гоночной команде уверены, что пилот из Монако сможет принять участие во всех тренировках и квалификации Гран При Эмилии-Романьи.

«Шарль чувствует себя плохо, поэтому сегодня не приедет на трассу, – гласит официальное заявление пресс-службы Ferrari. – Он продолжит отдыхать и восстанавливаться. Мы рассчитываем, что он сможет вернуться за руль завтра».

Льюис Хэмилтон, напарник Леклера, уже находится на автодроме имени Энцо и Дино Феррари и позже встретится с представителями прессы.

Источник

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