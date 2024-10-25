Шарль Леклер: Победа подарила нам дополнительную уверенность

На прошлой неделе Шарль Леклер победил в Гран При США и стремится подтвердить свои успехи в Мехико, ведь именно на этой трассе Ferrari показывает себя с лучшей стороны.

«Теоретически, в Мехико у нас должно все получиться, эта трасса идеально подходит для нашей машины, но мы не можем быть уверены на 100%, что Ferrari будет так же сильна, как в прошлые выходные», - отметил Шарль Леклер.

«В Остине наш болид показал лучшие результаты, но в этом сезоне очень сложно делать прогнозы, учитывая переменчивость всех условий. Даже перед Остином машина казалась менее эффективной. Тем не менее, победа в прошлом гонке придала нам уверенности. Вся команда полна решимости, мы сосредоточены на борьбе за Кубок конструкторов», - подытожил пилот.