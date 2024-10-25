Главная Новости Ferrari Шарль Леклер: Победа подарила нам дополнительную уверенность
Новости

Шарль Леклер: Победа подарила нам дополнительную уверенность

На прошлой неделе Шарль Леклер победил в Гран При США и стремится подтвердить свои успехи в Мехико, ведь именно на этой трассе Ferrari показывает себя с лучшей стороны.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2024, 00:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

На прошлой неделе Шарль Леклер победил в Гран При США и стремится подтвердить свои успехи в Мехико, ведь именно на этой трассе Ferrari показывает себя с лучшей стороны.

«Теоретически, в Мехико у нас должно все получиться, эта трасса идеально подходит для нашей машины, но мы не можем быть уверены на 100%, что Ferrari будет так же сильна, как в прошлые выходные», - отметил Шарль Леклер.

«В Остине наш болид показал лучшие результаты, но в этом сезоне очень сложно делать прогнозы, учитывая переменчивость всех условий. Даже перед Остином машина казалась менее эффективной. Тем не менее, победа в прошлом гонке придала нам уверенности. Вся команда полна решимости, мы сосредоточены на борьбе за Кубок конструкторов», - подытожил пилот.

Источник

Шарль Леклер (70)Ferrari (246)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация