Главная Новости Ferrari Шарль Леклер: «Отставания не выглядят слишком значительными»
Новости

Шарль Леклер: «Отставания не выглядят слишком значительными»

Шарль Леклер оценил позиции Ferrari после тестов в Бахрейне, назвал Red Bull и Mercedes фаворитами, отметил отсутствие технических проблем у SF-26.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.02.2026, 19:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В пятницу на тестах в Бахрейне Шарль Леклер не принимал участие в заездах, поскольку болид SF-26 находился в распоряжении Льюиса Хэмилтона. Несмотря на это, монегаск пообщался с журналистами и поделился мнением о текущем положении команд на тестах.

Леклер отметил, что определить соотношение сил в нынешнем сезоне стало сложнее по сравнению с прошлыми годами. По его словам, с появлением более мощных электродвигателей команды получили возможность вносить минимальные изменения в настройки, чтобы скрыть реальный потенциал машины. «На самом деле, способов скрыть реальный потенциал машины стало очень много. Так что понять, на каких позициях мы находимся, очень сложно», – поделился пилот Ferrari.

Пилот также добавил, что на данной стадии сезона все стараются отвлечь внимание соперников. По его наблюдениям, Red Bull демонстрирует впечатляющую работу силовой установки с самого начала тестов, особенно на трассе в Бахрейне. В Mercedes, по словам Леклера, также периодически показывают сильные результаты, но при этом, по его мнению, скрывают ещё больший потенциал.

Леклер высказал предположение, что Red Bull и Mercedes сейчас немного опережают Ferrari. В то же время ситуация с McLaren пока не совсем ясна. «Если говорить прямо сейчас, то Red Bull и Mercedes впереди, а затем расположились мы. Но пока отрывы не кажутся слишком большими», – отметил монегаск.

Леклер также выразил удовлетворение итогами тестов для Ferrari. По его словам, команда полностью выполнила намеченную программу, и проблем с надёжностью не возникло. «Всё соответствует нашим ожиданиям. У нас хорошая основа для начала работы и дальнейших улучшений», – подытожил он.

Источник

Шарль Леклер (202)Ferrari (703)Зимние тесты 2026 (112)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация