Шарль Леклер: «Отставания не выглядят слишком значительными»

В пятницу на тестах в Бахрейне Шарль Леклер не принимал участие в заездах, поскольку болид SF-26 находился в распоряжении Льюиса Хэмилтона. Несмотря на это, монегаск пообщался с журналистами и поделился мнением о текущем положении команд на тестах.

Леклер отметил, что определить соотношение сил в нынешнем сезоне стало сложнее по сравнению с прошлыми годами. По его словам, с появлением более мощных электродвигателей команды получили возможность вносить минимальные изменения в настройки, чтобы скрыть реальный потенциал машины. «На самом деле, способов скрыть реальный потенциал машины стало очень много. Так что понять, на каких позициях мы находимся, очень сложно», – поделился пилот Ferrari.

Пилот также добавил, что на данной стадии сезона все стараются отвлечь внимание соперников. По его наблюдениям, Red Bull демонстрирует впечатляющую работу силовой установки с самого начала тестов, особенно на трассе в Бахрейне. В Mercedes, по словам Леклера, также периодически показывают сильные результаты, но при этом, по его мнению, скрывают ещё больший потенциал.

Леклер высказал предположение, что Red Bull и Mercedes сейчас немного опережают Ferrari. В то же время ситуация с McLaren пока не совсем ясна. «Если говорить прямо сейчас, то Red Bull и Mercedes впереди, а затем расположились мы. Но пока отрывы не кажутся слишком большими», – отметил монегаск.

Леклер также выразил удовлетворение итогами тестов для Ferrari. По его словам, команда полностью выполнила намеченную программу, и проблем с надёжностью не возникло. «Всё соответствует нашим ожиданиям. У нас хорошая основа для начала работы и дальнейших улучшений», – подытожил он.