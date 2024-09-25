"Мы всегда думаем о победе, но не забываем и о реальности" - Шарль Леклер оценил шансы Ferrari на выигрыш в Кубке конструкторов.

За шесть этапов до конца сезона команда Ferrari занимает третье место в Кубке конструкторов и уступает лидирующей McLaren 75 очков. После гонки в Сингапуре Шарль Леклер поделился своим мнением о шансах Скудерии на победу в сезоне.

«Если мы будем стабильно зарабатывать очки и не упустим возможностей, то, надеюсь, у нас будет достаточно баллов для победы в Кубке конструкторов. Но в плане чистой скорости машины мы не готовы бороться за титул», - заявил Леклер.

Пилот Ferrari отметил, что не считает свою команду фаворитом в борьбе за титул, но признал, что ошибки соперников могут изменить картину. «Последние две гонки прошли удачно, но нужно помнить, что McLaren впереди нас», - добавил Шарль.

«Перед нами ещё несколько трасс, где мы можем сблизиться с конкурентами, но будут и такие, где наше отставание будет заметным. За исключением Монако и Монцы, наши результаты не так впечатляют», - отметил гонщик.