Шарль Леклер не собирался уступать Хэмилтону

Во время заезда в Майами Льюис Хэмилтон выразил недовольство по поводу действий стратегов из Ferrari, которые привели к тому, что он оказался отстал от Шарля Леклера на несколько кругов. По информации, полученной после финиша, монегаск не собирался уступать позицию своему напарнику.

Отвечая на вопрос о том, задумывался ли он о пропуске Льюиса вперед, если бы не получил соответствующего указания, Шарль отметил: «Не слишком. Я знал, что Льюис находится на средних шинах, и к завершению гонки у него могут возникнуть проблемы с износом покрышек больше, чем у меня. Но я осознавал, что он хотел попробовать что-то отличное».

«Я ценю это, и на его месте себя вел бы точно так же, поскольку я бы тоже был более агрессивным на средних шинах. У меня нет никаких претензий к Льюису. Он, как и я, стремится максимально оптимизировать работу автомобиля и извлечь из него максимум, но меня расстраивает, что потенциал SF-25 ограничивает нас».

«В конечном итоге, радио-разговоры не всегда демонстрируют полную картину происходящего».