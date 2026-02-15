Шарль Леклер: В начале нас ждёт хаос

Пилоты Формулы 1 продолжают осваиваться за рулём машин нового поколения, однако этот процесс сопровождается множеством трудностей. Не все гонщики в восторге от новой техники, но главная задача каждой команды и пилота — найти к ней оптимальный подход.

Джордж Расселл ранее высказывался за то, чтобы «новшествам надо дать шанс». Его слова не вызывают противоречий, однако слова опытного Дэвида Култхарда, который понимает реакцию гонщиков, сложно опровергнуть. По мнению эксперта, первые впечатления от новых машин могут оказаться не самыми лучшими.

Шарль Леклер придерживается более взвешенной позиции. Он предпочитает не высказываться слишком критично, однако признаёт наличие определённых трудностей. Французский гонщик ожидает, что начало сезона будет отмечено определённой долей хаоса.

«Ожидаю, что на первых порах мы увидим хаос, и с обгонами будут большие сложности, – приводит RacingNews365 слова гонщика Ferrari. – Полагаю, пока у нас остаётся множество вопросов, и мы стараемся смоделировать как можно больше возможных ситуаций.»

По словам Леклера, полностью просчитать и смоделировать условия гонки не удаётся. Гонщик отметил, что управление машиной во многом зависит не только от его действий, но и от соперников, что вносит дополнительную непредсказуемость. Тем не менее, все пилоты находятся в одинаковой ситуации.

Леклер также выделил проблему стартов как одну из ключевых, добавив, что команды работают над её решением. Он допускает возможность различных неожиданностей уже на первом старте сезона.

Вопросы, связанные со стартовыми процедурами, волнуют не только гонщиков, но и руководителей команд. В частности, Андреа Стелла выразил надежду, что решение этой проблемы будет найдено на уровне FIA и Формулы 1 ещё до начала чемпионата.

Отметим, что проблема стартов, наряду с другими важными вопросами, уже включена в повестку заседания Комиссии Формулы 1, которое запланировано на ближайшую среду.