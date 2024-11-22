Шарль Леклер: Мы оказались не такими сильными, как рассчитывали.

Шарль Леклер показал пятое время и отстал почти на полсекунды от Льюиса Хэмилтона, показавшего лучший результат на второй тренировке. Гонщик отметил, что скорость его машины в Лас-Вегасе не удовлетворила ожидания команды.

Карлос Сайнс занял четвёртое место и поддержал своего напарника во мнении о нехватке скорости машины.

Карлос Сайнс (4-й): «Сегодняшний день был сложным. Особенности трассы и низкое сцепление с асфальтом создали странные ощущения за рулём. Мы внесли изменения в настройки перед второй тренировкой, однако скорость остаётся проблемой, нам предстоит продолжить работу.

После изучения собранных данных, надеемся выявить области для улучшения и подойти к квалификации в лучшей форме. Гоночный темп неплохой, но есть ещё много работы впереди».

Шарль Леклер (5-й): «Это был не самый удачный день для нас, но, кажется, и другие команды столкнулись с трудностями. Мы не такие сильные, как ожидали на старте уик-энда.

С холодной погодой проблематично прогреть покрышки. Мы готовились к этому, так что теперь необходимо двигаться дальше. Посмотрим, что удастся сделать завтра».