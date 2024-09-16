Ошибки, которые мы допустили по мнению Шарля Леклера

Шарль Леклер стартовал с поула и финишировал вторым на Гран При Баку. В интервью после гонки он поделился своими мыслями о причинах, по которым не смог одержать победу.

Журналист спросил Леклера о разнице между его и болидом McLaren, на котором гонял Пиастр. Шарль отметил, что Ferrari имел больше прижимной силы, чем McLaren, что позволяло выигрывать в поворотах, но на прямых соперники были быстрее.

Леклер рассказал, что планировал остаться в зоне действия DRS, чтобы сберечь шины и позже попытаться обогнать оппонента, но не смог этого сделать из-за отставания на прямых. Ошибки привели к серьезным последствиям, но он признал, что такое случается.

Проблемы с шинами на твердых покрышках возникли у Леклера сразу после выезда из боксов. Шарль отметил, что не смог достичь такой же эффективности, как у McLaren, на этом типе шин.

Шарль Леклер поделился, что не считал обгон неприемлемым, так как гонка была длинной, и он планировал обогнать оппонента, когда шины прогреются. Однако его ожидания не оправдались, Леклер допустил ошибку, оставив сопернику шанс на маневр.

Журналист спросил у Шарля о том, позволяет ли машина команде бороться за победу на каждом Гран При. Леклер отметил, что пока нет, но надеется на успех в следующих гонках, особенно в Сингапуре, где Ferrari может показать хорошие результаты.

На вопрос о том, почему отрыв от McLaren пропал после пит-стопов, Шарль Леклер объяснил, что проиграли из-за двух ошибок: неактивной борьбы с оппонентом и недооценки влияния подрезки на результат.

Если бы Леклер мог вернуться и изменить что-то в гоночной стратегии, он бы отправился на пит-стоп раньше, чтобы сохранить отрыв и не испытывать проблемы с шинами. Однако он отметил, что на этот раз McLaren были сильнее и заслуженно одержали победу.