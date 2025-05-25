Шарль Леклер: Хороший уик-энд, но я мечтал о победе

Шарль Леклер финишировал вторым на гоночной трассе в Монако. Пилот команды Ferrari выразил удовлетворение результатом гонки, но не скрыл разочарование из-за упущенного успеха. По словам гонщика, успех Ландо Норриса на этапе превзошел ожидания, и именно соперник смог выиграть этап.

Льюис Хэмилтон продемонстрировал блестящее выступление на гран-при и смог подняться на две позиции с момента старта гонки, финишировав на пятой строчке. Заезд на территории Монако оказался насыщенным на интриги и обгон, и Хэмилтон смог добиться приличного результата для команды.

Шарль Леклер поделился своими впечатлениями от гонки, отметив, что именно вчерашние события предопределили исход состязания. Гонщик признал, что в этот раз Ландо проявил себя с лучшей стороны и заслужил победу на улицах Монако.

Спортсмен подвел краткий итог сезона, отметив, что в прошлом году ему удалось осуществить свою детскую мечту. Хотя на этот раз победа ускользнула из рук, но Леклер выразил удовлетворение от второго места, которое оказалось значительно лучше ожиданий. Гонщик отметил, что ожидал трудностей с попаданием в топ-10, однако в итоге финишировал вплотную к лидеру гонки. Леклер заключил, что уик-энд прошел успешно, хотя его абсолютная цель – победить.

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