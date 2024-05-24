Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке.

В Монако стартовала вторая часть свободных заездов. На гоночном треке облачно, сухо, температура воздуха составляет от +20 до +21°C, а асфальт прогрелся до +32…31°C.

Пятничный день начался с облачной погоды и усилившегося ветра, однако асфальт оставался сухим. Изменчивая погода в Монако всегда добавляет интриги в гонки на этом захватывающем треке.

Гонщики начали тренировку в обычном ритме, начиная с использования резины Hard и Medium - в Монако они обозначаются как C3 и C4, а на Soft перешли только в конце сессии.

Во время заездов гонщики проявили активность, иногда не обошлось без контактов с барьерами. У различных пилотов инциденты случились в разных участках трассы. Однако все обошлось без серьезных последствий для машин.

Трафик негативно сказывался на прохождении кругов, гонщики часто мешали друг другу, но стюарды пока не приняли решение о наложении штрафов.

В ходе тренировок возникли некоторые проблемы у гонщиков. Например, у Ферстаппена впервые появилась жалоба на раскачку машины, а у Расселла возникли проблемы с вибрацией, которые были успешно устранены. Также Леклер заехал в карман безопасности, но продолжил движение после возвращения на трек.

По итогам второй сессии Шарль Леклер оказался на первом месте с результатом 1:11.278, а первая десятка входила в отрыве, уместившись в секунду.

В то же время в Монако прошла первая часть свободных заездов, которая также была насыщена интересными моментами и инцидентами. Тренировки Формулы 3 и Формулы 2 ранее в четверг прерывались многочисленными красными флагами.

Фото: F1news.ru

На трек в Монако выехали гонщики Формулы 1. McLaren окрасили свою машину в цвета бразильского флага в честь 30-летия гибели Айртона Сенны. Из 15 побед McLaren в Монако четыре принадлежат великому пилоту.

На трассу привезли "мягкие" комплекты резины C3, C4 и C5, где C3 обозначает Hard, C4 - Medium и C5 – Soft. В начале сессии практически все гонщики вышли на трек на резине Hard, за исключением Пиастри и Ферстаппена, которые выбрали Medium.

Гонщики допускали небольшие ошибки, но обошлось без серьезных последствий. На машине Гасли заметили неисправности и ему пришлось несколько раз возвращаться в боксы. На одном из участков Пиастри столкнулся с барьером, однако машина не пострадала.

Сессию пришлось остановить из-за инцидента с Чжоу, который задел барьер и засыпал трассу обломками. Механики провели проверку машины Леклера, проехавшего по обломкам.

Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, установив результат 1:12.169. Первая десятка в этой сессии также была очень близка, уместившись в восемь десятых отрыва.