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Volkswagen Touron Pro на автосалоне в Шанхае предстал в спортивном облике

Новый Volkswagen Touron Pro: подробности обновленного внедорожника с затемненным обвесом, светодиодной оптикой и мощным двигателем. Раскрыты характеристики, фото и привод.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.04.2025, 08:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Если бы Volkswagen серьезно хотел скрыть обновленный Touron Pro до премьеры, то выбрал бы другой вариант визуальной защиты – прозрачная пленка скорее дразнит любопытство, чем что-то скрывает.

Внедорожник демонстрирует затемненный обвес с темными выразительными воздухозаборниками и черным декором. У него затемненные колесные диски, светодиодная задняя оптика с оригинальным дизайном, радиаторная решетка с крупным узором в виде сот.

По габаритам пока информации нет. Актуальный внедорожник имеет следующие параметры: длина, ширина и высота 5158/1991/1788 мм, колесная база - 2980 мм.

В роли мотора у стандартного авто выступает двухлитровый двигатель мощностью 200 кВт. На разгон до сотни автомобиль тратит 7,6 секунды. Заявленный расход топлива - 8,35 литра. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот». Привод – полный 4 Motion с электронной блокировкой дифференциала.

Фото: Carsweek.ru

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