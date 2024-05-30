Автосервис в России: основные аспекты и актуальные вызовы к 2024 году

Илья Плисов из Союза Автосервисов выделил насущные вопросы, которые обсудил на конференции "ServiceAuto – 2024". Он озвучил проблемы налоговой системы, изменения в автосервисе, присутствие контрафактной продукции на рынке запчастей и будущие изменения в ОСАГО.

По словам специалиста, данные о численности предприятий автосервиса различаются в различных источниках. Однако, согласно информации от Федеральной налоговой службы и предприятий, численность автосервисов незначительно возросла как в регионах, так и в целом по стране. Также отмечен значительный рост среднемесячной выручки предприятий.

Илья Плисов подчеркнул проблему контрафактной продукции, отметив, что отрасль проиграла борьбу с ней. Единственным выходом он видит маркировку, которая повлечет за собой рост цен на автозапчасти (прогнозируемый рост от 3 до 10%).

Специалист задал вопрос о возможности отказа клиенту в обслуживании с собственными запчастями. Он сообщил о прецеденте с участием Роспотребнадзора, который дает право СТО отказаться обслуживать автомобиль клиента, если ему была предоставлена полная информация об условиях ремонта.

Эксперт упомянул о стоимости запчастей, отметив стабилизацию цен на рынке. Он также рассказал о возможности использования б/у запчастей при ремонте, исследование которого ведет НИИАТ.

Илья Плисов выразил уверенность, что в ОСАГО скоро произойдут два глобальных изменения: увеличение срока ремонта автомобиля до 60 дней и использование б/у запчастей без согласия клиента.