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Производство Lada Iskra началось, но недостаточно комплектующих.

Сборка Lada Iskra началась с дефицитом автокомпонентов. Недостаток держит производство в ожидании, внешний вид страдает. Автопроизводитель борется за качество.
РедакцияР
Редакция
29.04.2025, 09:41·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Сборка новой модели Lada Iskra началась 19 апреля, и это событие не вызвало удивления, так как точная дата была объявлена заранее.

По данным сообщества Avtograd в интернете, производство Lada Iskra столкнулось с проблемой дефицита необходимых автокомпонентов. Согласно информации инсайдеров, на предприятии не хватает пластиковой вставки для расширителя арки заднего колеса. Поставщик не смог изготовить эту деталь нужного оттенка, что привело к визуальным расхождениям с остальными элементами автомобиля.

Автопроизводитель вынужден был заказать альтернативные компоненты, но задержка в поставках превысила несколько дней, и все еще не была устранена. По словам источника, список недостающих деталей довольно обширен.

Один из сотрудников назвал новый автомобиль "сыроватым" и отметил, что требуется его доработка.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о продаже Lada Kalina Sport на вторичном рынке в состоянии "капсулы времени".

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