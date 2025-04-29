Производство Lada Iskra началось, но недостаточно комплектующих.

Сборка новой модели Lada Iskra началась 19 апреля, и это событие не вызвало удивления, так как точная дата была объявлена заранее.

По данным сообщества Avtograd в интернете, производство Lada Iskra столкнулось с проблемой дефицита необходимых автокомпонентов. Согласно информации инсайдеров, на предприятии не хватает пластиковой вставки для расширителя арки заднего колеса. Поставщик не смог изготовить эту деталь нужного оттенка, что привело к визуальным расхождениям с остальными элементами автомобиля.

Автопроизводитель вынужден был заказать альтернативные компоненты, но задержка в поставках превысила несколько дней, и все еще не была устранена. По словам источника, список недостающих деталей довольно обширен.

Один из сотрудников назвал новый автомобиль "сыроватым" и отметил, что требуется его доработка.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о продаже Lada Kalina Sport на вторичном рынке в состоянии "капсулы времени".