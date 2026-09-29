Серхио Перес: В Малайзии будет сложнее

Для команды Cadillac каждый этап сезона становится новым опытом, поскольку нынешний чемпионат — дебютный для неё в Формуле 1. Вместе с тем оба её пилота хорошо знакомы с Сепангом: Серхио Перес шесть раз участвовал в Гран При Малайзии, а Валттери Боттас — пять.

Однако на старт Гран При Бахрейна, который пройдёт на малайзийской трассе, гонщикам Cadillac предстоит выйти впервые.

Серхио Перес: «Здорово, что после многолетнего перерыва мы возвращаемся в Сепанг. У меня сохранились прекрасные воспоминания о гонках в Малайзии, проходивших в прошлом, в том числе именно там я в 2012 году впервые поднялся на подиум.

Это сложная трасса, и сочетание зон интенсивного торможения, скоростных поворотов и высокой влажности всегда становится уникальной проверкой и для людей, и техники.

В Баку мы показали неплохой темп, однако в Малайзии скорее всего сложностей будет больше, поскольку наша машина не лучшим образом справляется со скоростными секциями и длинными прямыми, на которых мы обычно отстаём.

В Сепанге всегда нужно учитывать погодный фактор, ведь любой дождь может потенциально создать какие-то возможности, которыми мы постараемся воспользоваться.

Каждый раз, когда команда приступает к работе на трассе, она старается действовать всё более чётко и слаженно, и мы готовимся продолжить прогрессировать на всех гонках этой серии из трёх этапов подряд».

Валттери Боттас: «Этап в Малайзии может быть трудным. Мы знаем, что в условиях жаркой погоды у нас начинаются проблемы с перегревом шин, а наша машина по-прежнему неважно справляется со скоростными поворотами. Эти два момента могут создать сложности, но, с другой стороны, мне любопытно посмотреть, как мы справимся и чему сможем научиться, работая с машиной в таких условиях.

Мне нравится гоняться в Сепанге, пилотировать на этой трассе интересно, и я рад, что мы на неё возвращаемся. Не ожидаю увидеть много обгонов, поэтому значение хорошего результата в квалификации и правильной тактики станет ещё выше. Легко нам не будет, но надеюсь, что мы сможем найти какие-то возможности и постараемся их не упустить».