Серхио Перес называет такой результат катастрофой

Команда Red Bull Racing уступила лидерство в Кубке конструкторов McLaren после гонки в Баку, прервав серию из 55 этапов. Единственным гонщиком Red Bull, набравшим очки в Азербайджане, стал Макс Ферстаппен, финишировавший пятым. Его напарник Серхио Перес сорвался с дистанции после столкновения с Карлосом Сайнсом.

Макс Ферстаппен заявил: «Гонка была сложной для меня и команды. Уже по ходу квалификации стало ясно, что нам не хватило оптимальной настройки, и мы заплатили за это дорогую цену.

Серхио показал себя значительно сильнее меня, ему было комфортнее за рулём. Мы пытались скорректировать настройки перед стартом, но, увы, это не сработало. В соревнованиях проигрываешь и выигрываешь вместе с командой. Иногда изменения на последних минутах перед стартом делают машину быстрой. Но на этот раз не взлетело.

Несмотря на неудачный уик-энд, потери очков у меня незначительные, так что можно выделить и позитив. Мы знаем, что должны показывать значительно лучшие результаты, и в следующий раз мы обязательно постараемся».

Серхио Перес прокомментировал свое сход с гонки: «Это ужасно, что случилось. Я не могу найти слов для описания чувств. Это настоящая катастрофа для нас в чемпионате. У нас была возможность достичь гораздо большего, просто потеряна.

По моему мнению, Карлос резко менял траекторию, используя разгон за Леклером. Я не ожидал такого. Я оказался в неподходящий момент в неподходящем месте, что привело к серьезному столкновению».